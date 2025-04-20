Герой України розповів, який корупційний скандал його обурив

За словами Євгенія Громадського, випадок зачепив його безпосередньо, тому й викликав емоції

Герой України майор Євгеній Громадський розповів про корупційний скандал, який його обурив. Трапився він у часи, коли міністром оборони був іще Олексій Резніков та стосувався закупівлі військової форми. Однострій придбали за завищеними цінами. До того ж, він був неякісним. Як інформує «Главком», про це військовий розповів у інтерв’ю Bihus.info.

«Я бачив, яка ця форма. Бачив, як від неї відмовлялися. Не розумію, нащо її було купувати за кордоном, коли у нас було своє виробництво і набагато якісніше», – дивується Громадський.

За словами майора, цей випадок зачепив його безпосередньо, тому й викликав емоції. На решту ж новин про корупцію він ніяк не зреагував, бо надто зайнятий.

«Решту корупційних скандалів мене не стосувалися. У мене була своя справа військова», – сказав Євгеній Громадський.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.