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Герой України Верес розповів, чи можуть ЗСУ вийти на довоєнні кордони

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Герой України Верес розповів, чи можуть ЗСУ вийти на довоєнні кордони
Верес каже, що з його точкою зору згодні 90% командирів на передовій
фото з відкритих джерел

Зараз армія не готова звільняти Україну до кордонів 91-го року

Головне завдання Збройних сил України нині – не втратити ту територію, що є. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України Кирило Верес в інтерв’ю «Радіо «Свобода».

«Головне завдання української армії зараз – не про...ть те, що є. Про вихід до кордонів 1991 року або 2022 року не йдеться», – сказав військовий.

За його словами, з такою точкою зору згодні 90% командирів на передовій. Однак військовий зазначив, що не говорить про бачення керівництва країни.

Він зазначив, що зараз армія не готова звільняти Україну до кордонів 91-го року.

Раніше Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ. 

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

Також Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує.  Крім того, він пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

 

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Теги: Герой України армія Свобода

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