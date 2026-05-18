Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика

П'ятимісячному хлопчику знадобилася меддопомога після російської атаки

У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих до 23 людей внаслідок ворожої нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«П'ятимісячному хлопчику знадобилася меддопомога після нічної ворожої атаки на Дніпро. Дитина на амбулаторному лікуванні», – зауважив Ганжа.

Зокрема, за даними влади, кількість постраждалих у місті зросла до 23, серед них троє дітей. Восьмеро людей госпіталізовані.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

‼️Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, – ОВА



Вісім людей госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

Також глава держави розповів, що понад шість годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області.