Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
РФ масовано атакувала Дніпропетровщину
фото: Дніпропетровська ОВА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

П'ятимісячному хлопчику знадобилася меддопомога після російської атаки

У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих до 23 людей внаслідок ворожої нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«П'ятимісячному хлопчику знадобилася меддопомога після нічної ворожої атаки на Дніпро. Дитина на амбулаторному лікуванні», – зауважив Ганжа.

Зокрема, за даними влади, кількість постраждалих у місті зросла до 23, серед них троє дітей. Восьмеро людей госпіталізовані.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

Також глава держави розповів, що понад шість годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Бондаренко розповів про своє господарство на Донеччині
Через вибухи бджоли гинуть. Фермер розповів про своє господарство на Донеччині
21 квiтня, 18:24
ЧАЕС боргує майже 30 млн грн перед Пенсійний фондом
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
26 квiтня, 14:45
Ситуація на фронті 30 квітня
Лінія фронту станом на 30 квітня 2026. Зведення Генштабу
30 квiтня, 22:24
Іноземців у російській армії використовують переважно для найбільш виснажливих атак
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
1 травня, 15:01
На світ з'явилася нова друкована книга Ліни Костенко «Вітер з Марса»
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
4 травня, 10:38
Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
14 травня, 01:45
До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2026 року
Вчора, 08:19
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03

Події в Україні

Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину
«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua