Шведський хокеїст потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив

Классон публічно зустрічався з представником бригади «Еспаньола», яка брала участь у військовій агресії проти України

Фредерік Классон був учасником пропагандистського заходу

Шведський захисник московського хокейного клубу «Динамо» Фредерік Классон потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Фредерік Классон 28 листопада 2024 року після матчу російської Континентальної хокейної ліги «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) публічно зустрічався з представником бригади «Еспаньола», яка брала участь у російській військовій агресії проти України Василем Лукуніним, фотографувався на тлі банера з емблемою бригади.

Автори «Миротворця» зазначають, що хокеїст є посібником російських окупантів та співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

