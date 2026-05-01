Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1528-й день повномасштабної війни
За минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голубівка, Рудня Сумської області; Таврійське та Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку

Агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед, в районах населених пунктів Закітне, Різниківка та Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку

Агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у напрямку Вербового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

