Трамп заявив, що питання ядерної зброї Ірану важливіше за економічне благополуччя американців

glavcom.ua
Трамп: Я не думаю про фінансове становище американців. Я ні про кого не думаю
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що зараз думає тільки про те, щоб не допустити, щоб у Ірану була ядерна зброя

Під час спілкування з пресою перед візитом до Китаю Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США. Про це пише «Главком».

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців.

Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. 

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

До слова, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Reuters: Саудівська Аравія провела таємні атаки на Іран
Трамп заявив, що проведе розмову щодо Ірану з Сі Цзіньпіном
