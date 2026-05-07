ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області

ЗСУ просунулися біля Кам’янського та «вимкнули» російську РЛС у глибокому тилу

Ситуація на лінії фронту в Запорізькій області характеризується високою активністю обох сторін. Поки українські війська покращують своє тактичне положення на заході регіону та успішно вибивають ППО ворога, окупанти намагаються просунутися в районі Гуляйполя через інфільтраційні операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітиків ISW.

Геолокаційні кадри, оприлюднені 5 травня, підтверджують успішне просування українських підрозділів на північний схід від населеного пункту Кам'янське (на березі Дніпра, південніше Запоріжжя). ЗСУ продовжують утримувати ініціативу та відтісняти ворога на окремих ділянках західної частини області.

Окрім наземного просування, українські сили продемонстрували високу точність у контррадіолокаційній боротьбі. У період з 3 по 5 травня серія ударів середньої дальності призвела до знищення радіолокаційної системи «Каста-2Е» на північ від окупованої Єлисеївки. Об’єкт знаходився за 64 км від лінії фронту, що підкреслює вразливість російського «глибокого тилу» перед засобами ураження ЗСУ.

На східному фланзі Запорізької області активізувалися російські окупаційні війська. За даними ISW, ворог провів серію спроб проникнення на українські позиції. Геолокаційні кадри від 6 травня зафіксували обстріли росіянами південної частини Добропілля.

Зі свого боку, українська артилерія та дрони завдали ударів по позиціях РФ на схід від Воздвижівки, намагаючись заблокувати шляхи постачання груп, що здійснюють інфільтрацію.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів