Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав.

Президент за перший місяць роботи «на руки» отримав близько 10 тис грн

Президент Володимир Зеленський за перший місяць роботи на посаді глави держави отримав зарплату в розмірі 12 727 грн. Про це повідомляє Фактор, посилаючись на відповідь Адміністрації президента.

Згідно з документом, Зеленському не нараховували ніякі надбавки і премії в минулому місяці. Посадовий оклад президента в травні склав 12 727 грн, але з цієї суми віднімається 2 481 грн в якості обов'язкових податків і збором.

Таким чином, «на руки» Зеленський отримав близько 10 тисяч гривень.

Відзначається, що на момент складання документа зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав.

Відповідь з Адміністрації президента на інформаційний запит підписав керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації АПУ С. Кондзель.