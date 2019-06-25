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    Суспільство

    Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць роботи

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    Зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав. - Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць роботи
    Зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав.

    Президент за перший місяць роботи «на руки» отримав близько 10 тис грн

    Президент Володимир Зеленський за перший місяць роботи на посаді глави держави отримав зарплату в розмірі 12 727 грн. Про це повідомляє Фактор, посилаючись на відповідь Адміністрації президента.

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    Згідно з документом, Зеленському не нараховували ніякі надбавки і премії в минулому місяці. Посадовий оклад президента в травні склав 12 727 грн, але з цієї суми віднімається 2 481 грн в якості обов'язкових податків і збором.

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    Таким чином, «на руки» Зеленський отримав близько 10 тисяч гривень.

    Відзначається, що на момент складання документа зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав.

    Відповідь з Адміністрації президента на інформаційний запит підписав керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації АПУ С. Кондзель.

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