Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць роботи
Президент за перший місяць роботи «на руки» отримав близько 10 тис грн
Президент Володимир Зеленський за перший місяць роботи на посаді глави держави отримав зарплату в розмірі 12 727 грн. Про це повідомляє Фактор, посилаючись на відповідь Адміністрації президента.
Згідно з документом, Зеленському не нараховували ніякі надбавки і премії в минулому місяці. Посадовий оклад президента в травні склав 12 727 грн, але з цієї суми віднімається 2 481 грн в якості обов'язкових податків і збором.
Таким чином, «на руки» Зеленський отримав близько 10 тисяч гривень.
Відзначається, що на момент складання документа зарплата Зеленського була депонована, тобто, передана на збереження і гарант гроші ще не забирав.
Відповідь з Адміністрації президента на інформаційний запит підписав керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації АПУ С. Кондзель.