У Львові старий термінал аеропорту прийняв перший рейс після семирічної перерви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пресслужба аеропорту повідомила, що рейси будуть обслуговуватися тільки на приліт

Термінал - 1 буде приймати рейси щодня, крім неділі: виліт з Києва в робочі дні о 9:55, а в суботу - о 11:00

Старий термінал аеропорту «Львів» відновив регулярну роботу і прийняв перший рейс.

Про це повідомляє прес-служба львівського аеропорту.

Зазначено, що перший рейс після відновлення роботи терміналу виконала авіакомпанія «Мотор Січ» на літаку Ан-24, який доставив з Києва до Львова 33 пасажири.

«Тепер термінал - 1 аеропорту буде приймати рейси щодня, крім неділі. Виліт з Києва в робочі дні о 9:55, а в суботу - о 11:00. Прибуття до Львова о 11:15 і 12:00 відповідно», - йдеться у повідомленні.

Пресслужба аеропорту повідомила, що рейси будуть обслуговуватися тільки на приліт. «Крім цього, старий термінал зараз використовується для обслуговування спеціальних та ВІП-рейсів. Також буде задіяний для чартерних перевезень, робота з якими почнеться через два-три тижні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, старий термінал перестав приймати внутрішні рейси у 2012 році, коли відкрили новий термінал «А».

Раніше стало відомо, що рішення про використання приміщення старого терміналу було прийнято в зв'язку з перевантаженням зони прибуття нового терміналу в період пікового пасажиропотоку, який в літній сезон триває практично кожен день з 11 до 17 годин.

«Наразі в новому терміналі «А» є тільки дві стрічки для видачі багажу: по одній для міжнародних і внутрішніх рейсів. Таким чином, перемістивши частина пасажиропотоку в старий термінал, вдасться використовувати обидві з них для обслуговування міжнародного сполучення», - відзначили в аеропорту.