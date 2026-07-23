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Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни
16-річний Вадим Добровольський створив систему захисту українських дронів від російських засобів РЕБ
фото: United24

Розробка автоматично змінює частоту зв’язку після втрати сигналу та підвищує ефективність безпілотників

16-річний Вадим Добровольський розробив систему PhAInix, яка допомагає українським дронам протидіяти російським засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на United24.

У United24 зазначають, що через російські системи радіоелектронної боротьби близько 70% українських дронів не досягають цілі. Після втрати зв'язку безпілотники можуть падати або повертатися назад, що нерідко розкриває місцеперебування оператора.

За інформацією платформи, пристрій автоматично змінює частоту зв'язку, щойно дрон втрачає сигнал. Система може перемикати частоту до семи разів, що дозволяє безпілотнику продовжити виконання завдання в умовах роботи засобів РЕБ.

«За результатами досліджень, система PhAInix підвищує ефективність роботи дронів до 242%», – йдеться в дописі United24.

До створення розробки хлопця спонукала війна. Його батько служить оператором безпілотників у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, і Вадим хотів допомогти саме йому. Згодом технологія отримала значно ширше застосування.

«Українські підлітки в ліцеях створюють технології, які рятують життя сотень захисників», – зазначили в United24.

Нагадаємо, двоє українських братів-підлітків розробили інноваційну систему, яка може частково повернути відчуття дотику людям, що втратили кінцівки. Свій винахід вони вже представили у Космічному центрі NASA в американському Г’юстоні, а нині готуються до його тестування.

Наразі пристрій перебуває на фінальному етапі створення. Незабаром розробники планують перейти до випробувань. За словами братів, собівартість системи нині становить менше трьох тисяч гривень, а їхня головна мета – зробити технологію доступною для всіх, хто її потребує.

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Теги: Україна дрон технології війна

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