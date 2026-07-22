Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця

Втручання тривало лише 75 хвилин, а вже наступного дня пацієнта у доброму стані виписали додому

Столичні кардіохірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова вперше успішно усунули додатковий провідний шлях при рідкісному синдромі за допомогою абляції імпульсним електричним полем (АІП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Центру Амосова.

Унікальне втручання виконала команда електрофізіологів під керівництвом провідного аритмолога Бориса Кравчука. Пацієнтом став 62-річний чоловік із синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW) та рецидивуючою формою аритмії.

Завдяки новому методу фахівці провели комплексне катетерне втручання, що включало ізоляцію легеневих вен та усунення вродженої аномалії провідних шляхів серця. Усе втручання тривало лише 75 хвилин, а вже наступного дня пацієнта у доброму стані виписали додому.

Оперативне втручання тривало лише 75 хвилин, а вже наступного дня пацієнта у доброму стані виписали додому фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

Як пояснюють у закладі, абляція імпульсним електричним полем є однією з найсучасніших світових технологій. Вона діє селективно та безпечно, мінімізуючи ризик пошкодження здорових тканин.

Якщо для лікування фібриляції передсердь ця методика вже є стандартною, то її застосування для усунення додаткових провідних шляхів при синдромі WPW у світі досі перебуває на етапі ранніх досліджень та окремих клінічних випадків.

Нагадаємо, у клінічній лікарні «Феофанія» вперше виконали унікальну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому та уникнути ампутації. Реконструктивний хірург Михайло Сауляк разом із командою хірургів-травматологів провів складну трансплантацію шкірно-м’язового клаптя latissimus dorsi flap. Це одна з найскладніших мікрохірургічних операцій, яку можуть виконати лише одиниці спеціалістів в Україні.