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Брати-підлітки з України здивували своїм винаходом NASA

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Брати-підлітки з України здивували своїм винаходом NASA
Одним із консультантів проєкту став ветеран війни Володимир Мисько, який після поранення під Вугледаром втратив руку
фото: скріншот із відео

17-річний Микола та 13-річний Михайло Дралюки створили систему, яка може частково повернути відчуття дотику людям, що втратили кінцівки

Двоє українських братів-підлітків розробили інноваційну систему, яка може частково повернути відчуття дотику людям, що втратили кінцівки. Свій винахід вони вже представили у Космічному центрі NASA в американському Г’юстоні, а нині готуються до його тестування. Молоді розробники переконані: їхній пристрій насамперед стане у пригоді українським військовим, які отримали ампутації внаслідок війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

17-річний Микола та 13-річний Михайло Дралюки створили систему, що складається з двох частин. Перша – спеціальна рукавичка із сенсорами, які визначають силу натискання та формують карту контакту. Друга – модуль, який передає сигнали на протез і відтворює відчуття через вібромотори.

«Відповідно до того, як ми сильно стискаємо, моторчики будуть рухатися і відтворювати цей тиск», – пояснює Микола.

Ідея винаходу з'явилася після того, як хлопець працював із людьми, які втратили кінцівки. За його словами, найбільшою проблемою для користувачів протезів є відсутність відчуття дотику.

«Вони не розуміють, чи тримають предмет, наскільки сильно його тримають, чи він зараз випаде», – розповідає винахідник.

Попри те, що брати живуть у різних країнах – Микола навчається у США, а Михайло після початку повномасштабної війни переїхав до Польщі, – це не завадило їм працювати над проєктом.

«Микола мене по телефону навчив паяти, встановлювати компоненти на плати. Дуже почав цікавитися протезами, тому що дуже велика в них потреба, особливо в Україні», – каже Михайло.

Свій проєкт під назвою «Інноваційна система сенсорного зв'язку» брати представили на міжнародному конкурсі. Вони пройшли відбір серед понад трьох тисяч учасників, увійшли до шістки фіналістів і отримали можливість презентувати розробку в Космічному центрі NASA у Г'юстоні.

Паралельно винахід підтримали у навчально-інноваційному центрі протезування та реабілітації при Київському політехнічному інституті. Там юні інженери працюють із сучасним обладнанням і консультуються з фахівцями.

«Усе це створено спеціально для розвитку протезування в Україні. Найголовніше наше надбання – це люди», – зазначають у центрі.

Одним із консультантів проєкту став ветеран війни Володимир Мисько, який після важкого поранення під Вугледаром втратив праву руку та нині користується протезом.

«Задумка дуже класна, інноваційна», – оцінив він розробку.

Наразі пристрій перебуває на фінальному етапі створення. Незабаром розробники планують перейти до випробувань. За словами братів, собівартість системи нині становить менше трьох тисяч гривень, а їхня головна мета – зробити технологію доступною для всіх, хто її потребує.

«Мрія – щоб весь світ почув про наш девайс і щоб його продавали разом із протезами», – каже Микола.

До слова, у березні до України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

Також юридична фірма Garfield AI, яка використовує штучний інтелект для підготовки судових документів, уперше виграла судову справу у Великій Британії.

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Теги: поранення Україна ветеран

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