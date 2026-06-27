Брати-підлітки з України здивували своїм винаходом NASA

Одним із консультантів проєкту став ветеран війни Володимир Мисько, який після поранення під Вугледаром втратив руку

17-річний Микола та 13-річний Михайло Дралюки створили систему, яка може частково повернути відчуття дотику людям, що втратили кінцівки

Двоє українських братів-підлітків розробили інноваційну систему, яка може частково повернути відчуття дотику людям, що втратили кінцівки. Свій винахід вони вже представили у Космічному центрі NASA в американському Г’юстоні, а нині готуються до його тестування. Молоді розробники переконані: їхній пристрій насамперед стане у пригоді українським військовим, які отримали ампутації внаслідок війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

17-річний Микола та 13-річний Михайло Дралюки створили систему, що складається з двох частин. Перша – спеціальна рукавичка із сенсорами, які визначають силу натискання та формують карту контакту. Друга – модуль, який передає сигнали на протез і відтворює відчуття через вібромотори.

«Відповідно до того, як ми сильно стискаємо, моторчики будуть рухатися і відтворювати цей тиск», – пояснює Микола.

Ідея винаходу з'явилася після того, як хлопець працював із людьми, які втратили кінцівки. За його словами, найбільшою проблемою для користувачів протезів є відсутність відчуття дотику.

«Вони не розуміють, чи тримають предмет, наскільки сильно його тримають, чи він зараз випаде», – розповідає винахідник.

Попри те, що брати живуть у різних країнах – Микола навчається у США, а Михайло після початку повномасштабної війни переїхав до Польщі, – це не завадило їм працювати над проєктом.

«Микола мене по телефону навчив паяти, встановлювати компоненти на плати. Дуже почав цікавитися протезами, тому що дуже велика в них потреба, особливо в Україні», – каже Михайло.

Свій проєкт під назвою «Інноваційна система сенсорного зв'язку» брати представили на міжнародному конкурсі. Вони пройшли відбір серед понад трьох тисяч учасників, увійшли до шістки фіналістів і отримали можливість презентувати розробку в Космічному центрі NASA у Г'юстоні.

Паралельно винахід підтримали у навчально-інноваційному центрі протезування та реабілітації при Київському політехнічному інституті. Там юні інженери працюють із сучасним обладнанням і консультуються з фахівцями.

«Усе це створено спеціально для розвитку протезування в Україні. Найголовніше наше надбання – це люди», – зазначають у центрі.

Одним із консультантів проєкту став ветеран війни Володимир Мисько, який після важкого поранення під Вугледаром втратив праву руку та нині користується протезом.

«Задумка дуже класна, інноваційна», – оцінив він розробку.

Наразі пристрій перебуває на фінальному етапі створення. Незабаром розробники планують перейти до випробувань. За словами братів, собівартість системи нині становить менше трьох тисяч гривень, а їхня головна мета – зробити технологію доступною для всіх, хто її потребує.

«Мрія – щоб весь світ почув про наш девайс і щоб його продавали разом із протезами», – каже Микола.

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