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Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала
Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа з відкритими персональними даними студента з Криму, після цього ним ймовірно зайнялись окупанти
фото з відкритих джерел

Фаріон свою провину заперечує

Львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон відреагувала на скандал, який розпалився навколо того, що через неї затримали студента із Криму. Про це вона написала у Telegram.

«Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете», – написала вона.

Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала фото 1

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму сьогодні, 13 листопада, росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.

У зв’язку з цим, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України. Він заявив, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» російського Міністра внутрішніх справ.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що виставляючи на широкий загал особисту переписку зі студентом із Криму, який її підтримав, львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти людини із окупованої території. 

Теги: окупанти Крим Ірина Фаріон

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