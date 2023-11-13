Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала

Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа з відкритими персональними даними студента з Криму, після цього ним ймовірно зайнялись окупанти

Фаріон свою провину заперечує

Львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон відреагувала на скандал, який розпалився навколо того, що через неї затримали студента із Криму. Про це вона написала у Telegram.

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«Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете», – написала вона.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму сьогодні, 13 листопада, росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.

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У зв’язку з цим, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України. Він заявив, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» російського Міністра внутрішніх справ.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що виставляючи на широкий загал особисту переписку зі студентом із Криму, який її підтримав, львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти людини із окупованої території.