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    Суспільство

    Луценко зарахував до Небесної сотні загиблих на Майдані міліціонерів

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    Юрій Луценко під час Євромайдану - Луценко зарахував до Небесної сотні загиблих на Майдані міліціонерів
    Юрій Луценко під час Євромайдану

    Генпрокурор заявив, що серед Небесної сотні є й 18 загиблих міліціонерів

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко відніс до Небесної сотні застрелених під час Революції гідності на Майдані правоохоронців.

    Про це повідомляє «Уніан».

    Зазначається, що відповідну заяву генпрокурор зробив на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, говорячи про дані експертизи, яка встановила зв'язок між наказами керівників силових структур і смертями на Майдані.

    «Підкреслюю: мова йде про всі сторони конфлікту, так як серед Небесної сотні є й 18 загиблих міліціонерів. І ті, й ті – жертви», - сказав Луценко.

    Раніше Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

    Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

    До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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