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У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз
Чоловік майже дві години перебував на верхівці крану
фото з відкритих джерел

Завдяки зусиллям рятувальників чоловік зміг безпечно спуститися на землю 

У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран висотою понад 30 метрів, щоб покінчити життя самогубством. Місцеві інформагентства пишуть, що він – військовослужбовець. Зрештою рятувальники переконали чоловіка спуститися. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про інцидент рятувальники отримали ввечері 7 вересня. Для запобігання суїциду на місці працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також товариш чоловіка.

6 фото
На весь екран
Як рятувальники переконували чоловіка спуститися
фото: ДСНС

Психологиня телефонувала чоловікові, його дружині та родичам, аби налагодити контакт для запобігання самогубству. Через понад дві години чоловік врешті спустився на землю.

«На щастя, спільними зусиллями біди вдалось уникнути», – резюмували в ДСНС.

Інформагентство «Волинські новини» пише, що йдеться про військового. Його намагалися переконати не стрибати через гучномовець. Також до чоловіка на стрілу крана підіймався його товариш, аби вмовити спуститись.

Нагадаємо, що оосіянка, яка хотіла отруїти українку, 21 рік сидітиме за гратами. Росіянка намагалась отруїти українку чізкейком, щоб жити за її паспортом.

Теги: Луцьк самогубство

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