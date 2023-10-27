Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності: як долучитися

Усі охочі можуть написати радіодиктант «Дороги України»

Сьогодні, 27 жовтня, об 11:00 відбудеться радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Авторкою радіодиктанту-2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту – «Дороги України». До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Читатиме текст радіодиктанту-2023 актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».

Щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українське радіо або Радіо Культура;

телеканал Суспільне Культура;

Facebook-сторінку Суспільного та YouTube-канал Українського радіо.

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 – на сайті «Українського радіо» та «Суспільного Культура».

Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на e-mail:

паперові листи приймаються на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня;

або сфотографуйте чи відскануйте текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на [email protected]; листи приймаються до 11:00 30 жовтня.

Нагадаємо, що радіодиктант щороку писали 9 листопада – у День української писемності та мови. З 2023 року, згідно з указом президента, відзначення Дня української писемності та мови перенесли на 27 жовтня. Тому змінилася й дата диктанту.