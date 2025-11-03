Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:33 оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна загроза. О 00:07 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

