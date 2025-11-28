Головна Країна Суспільство
МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу ЗАЕС 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Запорізькій АЕС експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції
фото: АР

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує проводити обходи станції для моніторингу та оцінки ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС, де співробітники МАГАТЕ перебувають на постійному моніторингу, експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції. Про це йдеться в звіті МАГАТЕ, пише «Главком».

Повідомляється, що щодня команда МАГАТЕ чує вибухи та стрілянину, іноді до 20 разів за день. Попри це, фахівці продовжують виконувати свої завдання з оцінки ядерної безпеки, здійснюючи регулярні обходи станції, включаючи машинні зали та сховища радіоактивних відходів.

«Останніми днями команда здійснила обходи двох машинних залів та сховищ радіоактивних відходів. Вони також спостерігали за випробуванням аварійного дизельного генератора та обговорили ситуацію з охолоджувальною водою на місці, що є однією з найскладніших тем для ядерної безпеки на ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою блекауту через втрату основної лінії живлення. Зазначається, що атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України. Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі. Роботи проводилися під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

До слова, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС.

