Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Борисполі встановлено перші наземні укриття (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Борисполі встановлено перші наземні укриття (фото)
Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ
фото: Владислав Байчас/Facebook

Перші два укриття встановлено на вулиці Завокзальній, 17 неподалік від залізничної станції в місті

У Борисполі на Київщині почали встановлювати перші мобільні укриття. У планах поки що – три наземні сховища. Про це повідомив в.о. мера Борисполя Владислав Байчас, інформує «Главком».

Перші два укриття встановлюють на вулиці Завокзальній, 17 неподалік від залізничної станції в місті. Ще одне запланували розмістити в центрі міста біля Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Солонецькій, 4.

Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ
Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ
фото: Владислав Байчас/Facebook

Виконувач обов'язків міського голови додав, що укриття вміщують понад 50 людей та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають державно-будівельним нормам та ДСТУ.

Сховища передбачені для бориспільців, у яких поряд із домом чи роботою немає стаціонарних укриттів.

Нагадаємо, критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на початку осені столиця мала стовідсоткову спроможність, оскільки витратили мільярди гривень на ремонт енергооб'єктів після попередніх атак, однак створити над ТЕЦ захист другого рівня не можуть, оскільки кожна з них займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.

Теги: Київщина укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав майно
Суд виправдав російського військового у справі про пограбування на Київщині
1 листопада, 15:26
Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події
На Київщині загинув мотоцикліст, в’їхавши у припарковану вантажівку
30 жовтня, 00:34
У більшості областях оголошено відбій повітряної тривоги
У більшості областях оголошено відбій повітряної тривоги
10 листопада, 01:10
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
14 листопада, 19:05
Пошкоджений будинок на вул. Академіка Заріфи Алієвої в Ірпені досі не відновлений
Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти
31 жовтня, 11:40
Фахівці проводять епідеміологічне дослідження, в якому визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції
На Київщині зафіксовано спалах хвороби Коксакі: як захиститися
4 листопада, 19:42
ДТП сталася на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Десна, неподалік села Вища Дубечня
Смертельна ДТП на Київщині: поліція розслідує загибель жінки, яка раптово вибігла на дорогу
13 листопада, 14:11
Вибухові роботи заплановані на Ольшаницькому родовищі гранітів
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
17 листопада, 10:05
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва
Вчора, 19:37

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua