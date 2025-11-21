У Борисполі встановлено перші наземні укриття (фото)

Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ

У Борисполі на Київщині почали встановлювати перші мобільні укриття. У планах поки що – три наземні сховища. Про це повідомив в.о. мера Борисполя Владислав Байчас, інформує «Главком».

Перші два укриття встановлюють на вулиці Завокзальній, 17 неподалік від залізничної станції в місті. Ще одне запланували розмістити в центрі міста біля Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Солонецькій, 4.

Виконувач обов'язків міського голови додав, що укриття вміщують понад 50 людей та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають державно-будівельним нормам та ДСТУ.

Сховища передбачені для бориспільців, у яких поряд із домом чи роботою немає стаціонарних укриттів.

Нагадаємо, критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на початку осені столиця мала стовідсоткову спроможність, оскільки витратили мільярди гривень на ремонт енергооб'єктів після попередніх атак, однак створити над ТЕЦ захист другого рівня не можуть, оскільки кожна з них займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.