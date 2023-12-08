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Нардеп пояснив, чому заплановане підвищення тарифу на передачу електроенергії є зайвим

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардеп пояснив, чому заплановане підвищення тарифу на передачу електроенергії є зайвим
НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії
фото з відкритих джерел

За даними Кисилевського, сумарні втрати економіки від пропонованого підвищення тарифу «Укренерго» буде коштувати економіці понад 13 мільярдів

Зайве підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до скорочення виробництва та надходжень від експорту – Кисилевський Сумарні втрати економіки від пропонованого зайвого підвищення тарифу «Укренерго» на передачу та на диспетчерське управління за розрахунками Федерації роботодавців України складуть 13,2 млрд грн в 2024 році. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. 

«Це значні кошти, які могли б бути інвестовані або сплачені у вигляді податків. Очевидно, що підвищення призведе до зниження конкурентоздатності української продукції і, як наслідок, до втрати ринків збуту, скорочення працівників і зменшення валютних надходжень від експорту. Це є неприпустимим», – сказав він.

Іншим аргументом проти зміни тарифів Кисилевський називає прогнозоване зростання ВВП в 2024 році. Зокрема, Нацбанк передбачає зростання на 3,6%, Міністерство економіки – на 5%. Збільшення ВВП супроводжується зростанням споживання електроенергії, а відповідно – обсяг передачі електроенергії мережами Укренерго зросте. Тож є підстави вважати, що надходження Укренерго зростуть навіть при незмінному розмірі тарифів.

«Я вважаю пропоноване підвищення необґрунтованим і виступаю за збереження тарифів Укренерго на існуючому рівні», – резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/мВт.год та на диспетчеризацію – 100,37 грн/мВт.год. При тому, що цього року тарифи на передачу та диспетчеризацію зростали вже тричі, і стали на вищими на 40% та 54% відповідно. Очікується, що кошти від підвищення Укренерго спрямує на погашення кредитів.

Водночас, Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, що компанія може вдатися до реструктуризації боргу, адже це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження.

Теги: електроенергія Укренерго тарифи НКРЕКП

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