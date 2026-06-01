Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вдень у столиці термометри покажуть до 18–20° тепла

Перший день літа в Україні видасться прохолодним і мінливим: у кількох регіонах очікуються дощі та грози, подекуди туман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Літо в Україні починається без спеки. Хмарність мінлива, у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, вночі місцями. Вдень у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці туман накриє східні, більшість північних, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північний, на Правобережжі південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 5–10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 15–20°.

У понеділок, 1 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 5–10°, вдень 15–20°; у Києві вночі 6–8°, вдень 18–20°.

Нагадаємо, спека б'є рекорди у Європі, однак Україна залишається осторонь температурних аномалій – прохолодне повітря зі Скандинавії утримує температуру в межах норми або й нижче неї.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 1–7 червня 2026 року: на українців чекає по-справжньому мінливий тиждень з дощами, грозами та коливаннями температури.