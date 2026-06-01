Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
Синоптики прогнозують місцями дощі та грози, вночі на сході й півночі – туман
Вдень у столиці термометри покажуть до 18–20° тепла

Перший день літа в Україні видасться прохолодним і мінливим: у кількох регіонах очікуються дощі та грози, подекуди туман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Літо в Україні починається без спеки. Хмарність мінлива, у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, вночі місцями. Вдень у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці туман накриє східні, більшість північних, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північний, на Правобережжі південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 5–10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 15–20°.

У понеділок, 1 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 5–10°, вдень 15–20°; у Києві вночі 6–8°, вдень 18–20°.

Нагадаємо, спека б'є рекорди у Європі, однак Україна залишається осторонь температурних аномалій – прохолодне повітря зі Скандинавії утримує температуру в межах норми або й нижче неї.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 1–7 червня 2026 року: на українців чекає по-справжньому мінливий тиждень з дощами, грозами та коливаннями температури.

Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття
Яке релігійне свято відзначається 1 червня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

