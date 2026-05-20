Виїзд до Угорщини за $26 тис.: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна
фото: Пресслужба Київської міської прокуратури
У столиці викрили та затримали двох учасників нелегального бізнесу, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги зловмисники вимагали від клієнтів грошову винагороду у розмірі $26 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної проокуратури.

Слідство встановило, що ділки пообіцяли двом киянам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону з Угорщиною поза офіційними пунктами пропуску. Організатори схеми запевняли потенційних ухилянтів, що чудово знають так звані слабкі місця на прикордонній смузі, де можна пройти непоміченими. Свою допомогу фігуранти оцінили у $13 тис. із кожного клієнта.

Згідно із заздалегідь розробленим планом, зловмисники розподілили між собою ролі для транспортування чоловіків. Один із підозрюваних мав особисто зустріти киян та довезти їх на автомобілі зі столиці до Львова. Наступним етапом займався його спільник, який брав клієнтів у Львові та мав доставити їх безпосередньо до кордону у Закарпатській області для подальшого переходу.

Правоохоронці затримали обох учасників нелегального трафіку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час передачі та отримання всієї суми неправомірної вигоди у розмірі $26 тис.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва двом затриманим чоловікам уже офіційно повідомлено про підозру у пособництві в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Дії фігурантів кваліфіковано за третьою частиною статті 332 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили чергову корупційну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними слідства, 38-річний киянин, який займається підприємницькою діяльністю, підшукав 30-річного військовозобов’язаного чоловіка та запропонував йому «допомогу» в незаконному виїзді за кордон. За грошову винагороду у розмірі $25 тис. фігурант обіцяв «клієнту» оформити фіктивні медичні документи, які б дали можливість безперешкодно виїхати за межі України.

Також на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками. 

На Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

