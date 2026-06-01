ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд

Позивач довів, що навчається на денній формі та має право претендувати на відстрочку

Суд встановив, що доказів перебування студента в оперативному резерві ТЦК не надав та зобов’язав повторно розглянути його заяву

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні відстрочки від мобілізації студенту, який навчається за денною формою. Причиною відмови в ТЦК назвали нібито перебування чоловіка в оперативному бойовому резерві. Про це пише «Судово-юридична газета», передає «Главком»

Як встановив суд, позивач проходив строкову військову службу до травня 2024 року, після чого був звільнений у запас. З вересня того ж року він навчається на бакалавраті за денною формою навчання, а у 2025 році звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки на підставі навчання.

Комісія ТЦК відмовила у задоволенні заяви. Серед причин назвали нібито неповний пакет документів, а також інформацію з реєстру про те, що чоловік належить до оперативного бойового резерву. У ТЦК стверджували, що право на відстрочку в такому випадку не може бути реалізоване без зміни його статусу.

У суді позивач наголосив, що не укладав контракту на проходження служби у військовому резерві та не давав згоди на зарахування до нього. Крім того, у військово-обліковому документі, сформованому через застосунок «Резерв+», він значився як військовозобов’язаний, а не резервіст.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік відповідає вимогам законодавства для отримання відстрочки, оскільки навчається за денною формою та здобуває вищий рівень освіти. Також суд зазначив, що довідка з ЄДЕБО є належним документом для підтвердження права на відстрочку.

Окремо суд звернув увагу, що відповідач не надав доказів укладення позивачем контракту про проходження служби у резерві. У матеріалах справи також не було документів про його офіційне зарахування до оперативного резерву після звільнення зі строкової служби.

На думку суду, ТЦК фактично поклав на студента негативні наслідки власних внутрішніх процедур та безпідставно обмежив його право на відстрочку.

У результаті суд скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки та зобов’язав повторно розглянути заяву студента з урахуванням правової оцінки, викладеної у рішенні. Водночас суд не став самостійно надавати відстрочку, оскільки це належить до повноважень відповідної комісії ТЦК. Також на користь позивача стягнули понад 600 грн судового збору.

Варто зазначити, що в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації.

Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.