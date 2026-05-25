Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Влада Єкатеринбурга затвердила передачу культурних об’єктів військовим

У Єкатеринбурзі, який часто називають «культурною столицею» РФ, театри, будинки культури, парки та інші муніципальні об’єкти можуть використовувати для потреб мобілізації. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

Відповідне рішення схвалила міська дума, дозволивши військкоматам безоплатно отримувати міське майно для організації зборів і мобілізаційних пунктів. Йдеться, зокрема, про театри, зоопарки, міські парки, а також інші будівлі та споруди.

У пояснювальній записці зазначається, що ініціатива має привести місцеві норми у відповідність до федерального закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації», який зобов’язує місцеву владу надавати військкоматам майно та матеріальні ресурси.

Заступник директора департаменту з управління муніципальним майном Володимир Захаров пояснив, що ухвалений документ є «рамковим» і визначає порядок дій на випадок відновлення мобілізації.

Як повідомлялось, нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації.

До слова, український президент Володимир Зеленський спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації. «Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші», – пояснив він.