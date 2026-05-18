Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
фото: proriat-realestate.com
Незважаючи на важку зиму, ринок оренди комерційних площ від початку року демонструє позитивну динаміку

Взимку 2025–2026 років український готельно-ресторанний бізнес опинився у скрутному становищі через постійні обстріли та тривалі вимкнення світла, води й тепла. На цьому тлі мережею ширилися чутки про масове закриття закладів, особливо в столиці. Проте свіжа аналітика ринку комерційної нерухомості свідчить про інші тренди: ресторатори адаптуються, але змінюють стратегію. Яка ситуація з купівлею та орендою приміщень під кафе й ресторани склалася у квітні 2026 року, з'ясував «Главком» з посиланням на дослідження «OLX Нерухомість».

Оренда оживає: попит росте, а ціни падають

Незважаючи на важку зиму, ринок оренди комерційних площ від початку року демонструє позитивну динаміку. Ресторатори активно шукають нові локації, чому сприяє зниження цін.

У порівнянні з січнем 2026 року, пропозиція на ринку оренди суттєво зросла у Дніпрі (+33%), Одесі (+25%) та Києві (+16%). Водночас попит (кількість відгуків від потенційних орендарів) у квітні продемонстрував стрибок:

  • Львів: +45%
  • Київ: +40% 

У Дніпрі та Харкові попит практично не змінився, натомість в Одесі кількість відгуків від початку року стала меншою на 27%.

Ринок оренди приміщень демонструє позитивну динаміку: у більшості міст пропозиція та попит зростають або залишаються відносно стабільними від початку року. 

Водночас медіанні ціни на оренду приміщень у сегменті кафе, кав’ярень та ресторанів знизилися з січня 2026 року. Зокрема:

  • Київ: -4% до 50 тис. грн
  • Львів: -39% до 23,5 тис. грн
  • Одеса: -3% до 42 тис. грн
  • Харків: -2% до 28,5 тис. грн
  • Дніпро: -47% до 29 тис. грн

Купувати бояться: бізнес уникає довгострокових інвестицій

У сегменті купівлі ресторанів та кафе ситуація значно складніша. Кількість оголошень про продаж нерухомості від початку року майже не змінилася, а от попит на придбання власності помітно знизився, порівняно з січнем 2026 року. 

Порівняно з січнем 2026 року, охочих купити приміщення поменшало:

  • Київ: -38%
  • Львів: -52%
  • Одеса: -30%

У Харкові та Дніпрі показники переважно не змінилися, однак тут активність пошукачів є помітно нижчою, ніж, наприклад, у Києві або Львові.

При цьому ціни на купівлю в деяких містах навпаки зросли: у Львові (+40%), Києві (+14%) та Одесі (+4%). Це остаточно відлякує інвесторів. Експерти роблять висновок: ресторатори наразі не хочуть ризикувати великими сумами й обирають гнучку оренду замість довгострокових капіталовкладень. 

Як змінилась ситуація з минулого року

Хоча весна 2026 року принесла локальне пожвавлення порівняно з січнем, до показників минулого року ринок так і не повернувся. У річному вимірі (квітень 2026 порівняно з квітнем 2025) ситуація різниться, залежно від міста. У Києві, де тема закриття закладів була найбільш поширеною, за рік фіксується зменшення рівня пропозиції (-23%) та попиту (-47%) на оренду. Щодо сегменту купівлі, то в столиці показовим є попит, який знизився на 24% за відносно стабільного рівня пропозиції.

У Львові ситуація схожа: у квітні 2026, порівняно з 2025, на оренду фіксували зниження кількості оголошень на -43%, кількості відгуків – на -34%. У сегменті купівлі активність продавців та покупців стала в 2-3 рази нижчою, ніж минулого року.

Отже, після важкої зими ринок комерційної нерухомості, а саме приміщень під кафе, кав’ярні та ресторани, не повернувся до показників квітня 2025 року – ні за активністю покупців, ні за кількістю охочих орендувати. Втім, динаміка за квартал є більш позитивною: від січня до квітня 2026 бачимо зростання пропозиції та попиту у сегменті оренди. Водночас медіанні ціни переважно знижуються в цьому сегменті, хоча на купівлю чіткої тенденції немає.

«Главком» писав, що столичний ринок закладів швидкого харчування та кав'ярень ппереживає складні часи. Лише за останній місяць у Києві припинили роботу або виставлені на продаж понад 200 об'єктів малого ресторанного бізнесу. 

До слова, мішленівський шеф-кухар і засновник Momofuku Девід Чанг заявив, що звичка зумерів або покоління Z (Gen Z) менше вживати алкоголю становить «справжню екзистенційну загрозу» для ресторанного бізнесу. Чанг стверджує, що оскільки продаж напоїв є критично важливим для маржі, падіння споживання алкоголю молодими людьми руйнує традиційну економічну модель закладів. 

