29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до армії

До мобілізації син народного артиста працював у дубляжі та займався наукою

29-річний син народного артиста України Богдана Бенюка долучився до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю актора Сергія Калантая журналістці Аліні Доротюк.

За словами Калантая, про мобілізацію Богдана-Гордія Бенюка він дізнався особисто від самого актора під час спілкування у театральній гримерці.

Богдан-Гордій Бенюк фото: _bbhbo/Instagram

«Я сиджу у гримерці з Богданом Михайловичем Бенюком і нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію. Його два зяті й син служать. Це вчинок!», – заявив Калантай.

Актор також висловив захоплення родиною свого колеги та вихованням дітей. «Ми можемо говорити не лише про актора Бенюка, але й громадянина. Хочу зняти капелюха й сказати, що він виховав правильних людей», – додав він.

Відомо, що до мобілізації Богдан-Гордій Бенюк займався творчою діяльністю. Він працював актором дубляжу, планував розвиватися у сфері продюсування, а також навчався в аспірантурі та захистив наукову роботу.

Раніше Богдан Бенюк стикався з критикою у соцмережах через те, що його син продовжував навчання під час воєнного стану. Водночас, за словами Калантая, нині в родині актора служать не лише син, а й двоє зятів.

Нагадаємо, народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі. «Якщо чуєте російську мову, зразу звертайте увагу. Не зліться, бо ви інфаркт заробите. Відповідають щось? Плюньте їм у лице, і все», – різко стверджує Бенюк.

Бенюк підкреслив, що треба звертати увагу на патріотичне виховання дошкільнят, школярів та студентів. Українців, яким вже понад 70 років, важко в чомусь переконати. Народний артист підкреслив, що учні і вчителі повинні говорити українською мовою протягом усього часу перебування в школі.

До слова, народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті.