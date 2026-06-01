Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
Автомобіль Mitsubishi Pajero Sport опинився у воді після з’їзду з мосту
фото: Нацполіція
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням та з’їхав у водойму

На Миколаївщині позашляховик Mitsubishi Pajero Sport злетів із мосту та впав у воду. Внаслідок ДТП травмувалися шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

ДТП сталася 31 травня у селі Воронівка Вознесенського району. За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням, через що автомобіль виїхав за межі мосту та впав у водойму.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості  були доставлені до медичного закладу для обстеження», – йдеться у повідомленні.

Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані фото 1
фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини аварії. Попередньо справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Переяславі на Бориспільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв, яка закінчилася загибеллю юнака.

Читайте також:

Теги: ДТП діти Миколаївщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акторка та її чоловік вже розкрили ім’я новонародженого
Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини
4 травня, 16:30
Ольга Кізюн з тримісячним сином Назаром
«Вперше в Україні». Лікарі провели унікальну операцію малюку з Херсону із вадою серця
7 травня, 14:53
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
7 травня, 13:19
Свириденко анонсувала зміни для Херсонщини та Миколаївщини
Свириденко відвідала Херсонщину та Миколаївщину
9 травня, 12:45
Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років
Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times
18 травня, 04:45
На Хмельниччині провели в останню путь Лізу та Дмитра, які загинули під час ДТП
На Хмельниччині попрощалися із молодою парою, яка загинула під колесами BMW
20 травня, 12:13
Бригада лікарів «Охматдиту» рятує дитину, травмовану під час прогуляни на самокаті
Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати
21 травня, 10:25
У польській Гарбатці потяг зіткнувся з вантажівкою
У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)
25 травня, 17:40
Володимир Зеленський розповів про своїх дітей
Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні
27 травня, 17:46

Суспільство

Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд
ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд
Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року
Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
30 травня, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua