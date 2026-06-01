Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням та з’їхав у водойму
На Миколаївщині позашляховик Mitsubishi Pajero Sport злетів із мосту та впав у воду. Внаслідок ДТП травмувалися шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.
ДТП сталася 31 травня у селі Воронівка Вознесенського району. За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням, через що автомобіль виїхав за межі мосту та впав у водойму.
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження», – йдеться у повідомленні.
Поліція встановлює обставини аварії. Попередньо справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
