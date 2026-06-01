Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані

Автомобіль Mitsubishi Pajero Sport опинився у воді після з’їзду з мосту

За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням та з’їхав у водойму

На Миколаївщині позашляховик Mitsubishi Pajero Sport злетів із мосту та впав у воду. Внаслідок ДТП травмувалися шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

ДТП сталася 31 травня у селі Воронівка Вознесенського району. За попередніми даними, 19-річний водій не впорався з керуванням, через що автомобіль виїхав за межі мосту та впав у водойму.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження», – йдеться у повідомленні.

фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини аварії. Попередньо справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

