Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Асоціація видобувників закликає відтермінувати екомито CBAM

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
CBAM фактично створює нерівні умови конкуренції, кажуть в Асоціації
фото: depositphotos.com

CBAM становить серйозну економічну загрозу для України, пояснюють представники Національній асоціації добувної промисловості

Механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який ЄС повноцінно запровадив із 1 січня 2026 року, вже сьогодні змінює правила гри для української промисловості. І хоча формально він покликаний боротися з глобальними викидами CO₂, для України цей інструмент дедалі більше виглядає як серйозний економічний бар’єр, кажуть у Національній асоціації добувної промисловості (НАДПУ).

CBAM фактично створює нерівні умови конкуренції, кажуть в Асоціації: кошти від продажу сертифікатів спрямовуються на підтримку європейських виробників, тоді як українські підприємства змушені покривати додаткові витрати без аналогічної підтримки. При цьому втрати від CBAM можуть сягнути 4,8–6,3% ВВП, а щорічні експортні втрати – від 1,4 до понад 3,6 млрд доларів.

Ситуацію ускладнює і війна: через втрату традиційних ринків і логістики українські компанії були змушені переорієнтуватися на ЄС. Якщо у 2021 році частка Євросоюзу в експорті товарів, що підпадають під CBAM, становила 41%, то у 2025 році вона зросла до 68%. Фактично українська промисловість стала критично залежною від європейського ринку, і водночас – найбільш вразливою до нових правил.

При цьому економічні оцінки наслідків CBAM суттєво різняться. Європейська Комісія прогнозувала мінімальний вплив, лише на рівні 0,01% ВВП. Однак українські галузеві дослідження говорять про зовсім інші масштаби: втрати можуть сягнути 4,8–6,3% ВВП. Тиск уже відчувається: українські металурги змушені платити за викиди за європейськими цінами – €74–76 за тонну CO₂, тоді як внутрішній податок в Україні залишається символічним. У результаті до кожної тонни сталі додається $60–100 витрат, що робить продукцію менш конкурентною.

Перші наслідки вже видно на рівні підприємств. Зокрема, на «АрселорМіттал Кривий Ріг» було зупинено один із ключових виробничих підрозділів. Це сигнал, що мова йде не лише про цифри, а про реальне згортання виробництва. Але найбільші ризики ще попереду – у 2029–2030 роках, коли безкоштовні квоти на викиди в ЄС почнуть зникати. Це означатиме різке зростання платежів, і, за оцінками, експорт окремих видів української металопродукції до ЄС може припинитися повністю, попереджають у НАДПУ.

Паралельно зростає ще один ризик – сировинна деградація економіки: через підвищений попит на металобрухт у ЄС Україна може перетворитися на постачальника сировини, втрачаючи власне виробництво продукції з доданою вартістю.

«Усе це відбувається на тлі і без того складної ситуації в галузі. До війни гірничо-металургійний комплекс формував понад 10% ВВП і третину експорту країни. Сьогодні ж підприємства стикаються з дефіцитом кадрів, падінням замовлень і ризиком масових скорочень. За оцінками профспілок і галузевих об’єднань, під загрозою – десятки тисяч робочих місць у промислових регіонах, таких як Кривий Ріг, Запоріжжя чи Дніпро. Це вже не лише економічне питання, а фактор соціальної стабільності та обороноздатності», – наголосили в Асоціації.

У підсумку CBAM стає для України не просто екологічним регулюванням, а серйозним тестом на виживання промисловості. Без адаптаційних механізмів і фінансової підтримки ризики деіндустріалізації є високими. Але за умови правильної стратегії та інвестицій у декарбонізацію цей виклик може перетворитися на шанс, і стати поштовхом для модернізації української промисловості та інтеграції в європейські виробничі ланцюги.

Теги: експорт промисловість бізнес економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua