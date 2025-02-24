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Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
фото з відкритих джерел

За традицією, цілий тиждень перед початком Великого посту християни відзначають Масницю

Масниця – традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни. Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту.

У 2025 році Масний тиждень в Україні розпочався у понеділок, 24 лютого, і триватиме до неділі, 2 березня. Після цього, з 3 березня, віряни починають відзначати Великий піст. На Масницю заведено не тільки пекти млинці та ліпити вареники, а й вітати один одного зі святом. 

«Главком» підготував найкращі привітання до Масниці у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання з Масницею у прозі

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масниці запам'ятаються до наступних святок, а смачні святкові страви стануть завершенням різдвяних і новорічних застіль. З Масницею всіх!

***

Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати та переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро й удачу!

***

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами!

***

Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні й цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближче і рідніше! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, які ламаються від страв!

***

У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

***

Масниця – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай у цей день усі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю Вас з Колодієм! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати й переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у ваші будні світло, добро й удачу!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким же блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.

Привітання з Масницею у віршах

Як на масному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум’яні, гарячі!

Масниця, пригощай!
Всім млинці подавай.
З пилу, з жару – розбирайте!
Похвалить не забувайте.

***

Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!

***

Масниця до нас прийшла,
І радість принесла!
Всім бажаю нагулятися,
Смачних млинців наїдатися!

Будемо пісні співати, танцювати,
Щоб ще щасливіше стати,
Щоб у кожен дім добро
Разом зі святом прийшло!

***

Масниця до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами! 

***

З Масницею вас вітаю!
Смачного свята бажаю.
Нехай родина процвітає,
І бід ніколи не зустрічає.

***

Хай млинці не підгорять,
Щастя та любов царять!
Ти млинців не об'їдайся,
Гарно завжди почувайся!

Привітання з Масницею у яскравих листівках

Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6

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Теги: свята свято українці

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