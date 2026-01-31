31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 31 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

31 січня у світі відзначають Всесвітній день зебри. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день зебри

Метою цього дня є підвищення обізнаності про збереження цих унікальних тварин. Оскільки деякі види зебр перебувають під загрозою зникнення, екологи закликають до посилення захисту дикої природи.

День скотча

31 січня відзначається День скотча. Зараз ця липка стрічка, нанесена на целофанову основу, використовується у кожній оселі. Її модифікації застосовуються у побуті та на виробництві, при ремонті, фарбуванні машин, відправлені поштових посилок, склеюванні будь-яких предметів з різних матеріалів.

Скотч є винаходом Річарда Дрю. Спочатку цей молодий чоловік працював на підприємстві, яке займалося виробництвом наждачного паперу та целофанових матеріалів. На створення липкої стрічки його наштовхнуло відвідування автосервісу. Перебуваючи на одному з них із перевіркою, Річард звернув увагу на нерівності ліній на автомобілях під час їх фарбування різними кольорами. Папір, який використовували працівники, відклеювався разом із фарбою та все одно не запобігав появі підтікань.

Релігійні свята та їхня історія

День святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана

31 січня православна церква вшановує пам'ять святих Кира та Івана. Кир був відомим лікарем у місті Александрія, який лікував людей безкоштовно, поєднуючи медичну допомогу з проповіддю християнства. Під час переслідувань християн до нього приєднався воїн Іван.

Вони разом допомагали вірянам зміцнюватися в дусі під час тортур. Згодом Кир та Іван самі були схоплені та прийняли мученицьку смерть за віру в IV столітті. Їх називають «безсрібниками», оскільки вони ніколи не брали плати за зцілення, вважаючи свій дар служінням Богу.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Кириловим днем» (за старим стилем) або просто днем Афанасія-ломоноса через сильні холоди. За прикметами прогнозували майбутнє:

Якщо сонце світить яскраво в обід – весна буде ранньою;

Навколо сонця або місяця видно «вушка» (світлові стовпи) – готуйтеся до того, що насувається потужний мороз;

Ворони літають великими зграями – холоди затримаються надовго;

Чистий захід сонця у морозний день – до тривалої холодної погоди без опадів.

Історичні події

1729 рік – у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книгу – тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік – Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань – госпіталь Lock;

1865 рік – Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство;

1893 рік – у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік – німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік – створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1946 рік – набирає чинності перша конституція Югославії, що об'єднала шість федеративних республік за радянським зразком;

1950 рік – президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік – здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі «Експлорер-1», котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік – США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік – науковці з університету Алабама (США) отримують, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років до тієї дати;

2000 рік – поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб;

2009 рік – у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримує поранення внаслідок займання розлитої нафти у районі міста Моло;

2020 рік – Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Сергій.