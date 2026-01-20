20 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 20 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту – День пам'яті «кіборгів». У світі відзначають День поінформованості про пінгвінів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Євтимія Великого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 січня 2026 року.

Свята в Україні

День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Це день честі та пам'яті українських воїнів, які 242 дні боронили стратегічний об'єкт. «Кіборги» стали символом незламності українського духу. Міністр оборони Денис Шмигаль у своєму зверненні наголосив, що стійкість захисників ДАП заклала фундамент нашої сьогоднішньої боротьби за незалежність. По всій країні відбуваються пам'ятні заходи та хвилини мовчання.

Міжнародні та національні свята

День поінформованості про пінгвінів

Мета цього екологічного свята – привернути увагу до збереження популяції пінгвінів та змін клімату, які загрожують їхньому природному середовищу. Це нагода дізнатися більше про цих унікальних птахів та підтримати природоохоронні ініціативи.

День відеокамери

20 січня відзначається День відеокамери (Camcorder Day). Саме в цей день у 1982 році представники компанії Sony Electronics презентували першу відеокамеру та пустили її у вільний продаж.

Головним досягненням компанії стало закінчення розробки системи, яка дала змогу зберігати нерухомі відеокадри, – Video Floppy. Вона на довгі роки стала еталоном для більшості бездзеркальних фотовідеокамер. Зміна технологій, яка відбулася за ці роки, внесла певні конструктивні зміни. Це відбилося як на дизайні, так і на можливостях відеотехніки. Революцією у даному сегменті ринку стала поява цифрової фотографії. Але внесок, який зробила компанія Sony Electronics, неможливо переоцінити, бо поява сучасної техніки для знімання подорожей, родинних свят та інших подій у житті стала можливою тільки завдяки професіоналізму, виявленому японськими інженерами майже 40 років потому.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого преподобного Євтимія Великого

20 січня православна церква за новоюліанським календарем вшановує одного з засновників пустельного чернецтва – Євтимія Великого. Святий жив у V столітті і прославився своєю лагідністю та аскетизмом. За переказами, Євтимій мав потужний дар зцілення та молитви. Він заснував лавру поблизу Єрусалима, яка стала осередком духовності. Святого вважають покровителем ченців та захисником від душевних хвороб. У народі цей день часто називали «Євтиміїв день» або «Зимовий Юхим».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 20 січня визначали погоду на найближчі місяці та весну:

Якщо опівдні сонячно – чекайте на ранню весну;

завірюха в цей день віщує, що весь тиждень буде сніжним;

похмура погода – до тривалих морозів наприкінці зими;

якщо сонце заходить у хмари – вночі може початися потужний буревій.

Історичні події

1265 рік – Симон де Монфор вперше збирає Палату громад Англійського парламенту;

1320 рік – вперше у Вавелі коронують польського короля;

1633 рік – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушає з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції;

1661 рік – Ян II Казимир надає єзуїтській колегії у Львові «гідність академії і титул університету»;

1841 рік – британці окуповують острів Гонконг;

1892 рік – в Олбані, штат Нью-Йорк, грають першу офіційну баскетбольну гру;

1915 рік – починається Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни;

1918 рік – у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1921 рік – Великі національні збори Туреччини ухвалюють першу конституцію країни;

1942 рік – на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначає шляхи та засоби «остаточного розв'язання єврейського питання»;

1943 рік – у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети «Українське слово»;

1945 рік – у Вашингтоні відбувається інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 рік – президент США Гаррі Трумен засновує Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ;

1958 рік – у Лондоні з'являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1972 рік – розпочинається друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року);

1996 рік – лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат стає першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

1998 рік – з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграє президентські вибори у Чехії;

2001 рік – за поданням прокуратури президент Кучма звільнено з посади Юлію Тимошенко, віцепрем'єр-міністерку уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів;

2006 рік – у Темзі майже біля стін англійського парламенту виявляють кита, який заплив туди під час припливу;

2017 рік – 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп – найстарший на момент першої інавгурації.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Євген, Юхим, Захар, Лев, Павло.