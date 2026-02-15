Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі

Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський

Путін використовує лояльних політиків для «внутрішніх підривів» єдності ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля намагається зруйнувати єдність Євросоюзу зсередини. За словами глави держави, Путін використовує окремих політичних представників для «внутрішніх підривів» Європи, щоб повернути доступ до заморожених активів та позбутися санкцій. Як інформує «Главком», про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Politico.

«Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів. Він намагався розділити європейські країни, і подекуди йому це вдавалося, проте не повністю. І це чудово, що сьогодні Європа перебуває у хорошій формі. Однак він знайшов серед вас певних представників, які почали боротися проти європейської єдності. Знаєте, це такі собі «внутрішні підриви», – зазначив він.

«Так, саме цього Путін прагне понад усе, адже його мета – домогтися скасування санкцій та повернути собі заморожені активи. Заради цього йому не потрібна єдність, йому не потрібна сильна Європа. Ось і все», – резюмував український президент.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор (тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», – сказав він.