16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 16 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 лютого в Україні вшановують пам'ять військових журналістів. У світі відзначають Всесвітній день турботи. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, пресвітера, Порфирія та інших, які постраждали за віру в IV столітті.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування військових журналістів України

16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято – День військового журналіста України. Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день турботи

16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день турботи відзначається щороку 16 лютого – найбільше у світі свято, присвячене дітям, які перебувають у прийомних сім’ях або мають досвід перебування в системі опіки. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про потребу в якісному догляді та надання можливості цим дітям висловити свої голоси. Це свято магії батьківської турботи та любові, що може створити прийомна сімʼя.

Всесвітній день турботи був започаткований у 2015 році завдяки співпраці кількох організацій, включаючи EPIC в Ірландії, VOYPIC у Північній Ірландії, Who Cares? Scotland та Become у Великобританії. Метою було створення глобальної події, яка б відзначала дітей та молодь з досвідом перебування під опікою.

Це свято покликане підкреслити досягнення, силу та унікальні історії кожної дитини в системі опіки, а також сприяти подоланню стигми та упереджень, пов’язаних з перебуванням у прийомних сім’ях.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших

16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

16 лютого православна церква вшановує пам'ять дванадцяти святих мучеників, які постраждали в Кесарії Палестинській у 307–309 роках. Очолював цю групу пресвітер Памфіл, видатний вчений та богослов, який присвятив життя переписуванню та вивченню Святого Письма.

Разом із ним постраждали Порфирій (юнак-слуга Памфіла), Селевк, Феодул та інші християни. За відмову принести жертву язичницьким богам їх піддали жорстоким катуванням. Навіть перед обличчям смерті святі зберігали стійкість. Їхня віра була настільки «потужною», що вони підтримували один одного до останньої хвилини страти.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Сніг тане – до хорошого врожаю влітку;
  • горобці голосно цвірінькають – чекайте на швидку весну;
  • багато снігу цього дня – літо буде дощовим;
  • якщо дерева в інеї – скоро прийде потепління.

У народі цей день також називали «Починки», адже господарі починали перевіряти та лагодити сільськогосподарський інвентар до весни.

Історичні події

  • 1267 рік – Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;
  • 1270 рік – литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
  • 1659 рік – в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;
  • 1918 рік – ухвалюють Акт про незалежність Литви;
  • 1919 рік – починається Вовчухівська операція УГА;
  • 1923 рік – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;
  • 1937 рік – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», отримує патент на нейлон;
  • 1945 рік – експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;
  • 1957 рік – Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;
  • 1968 рік – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку – 911;
  • 1985 рік – засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;
  • 1991 рік – у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);
  • 2005 рік – набуває чинності Кіотський протокол.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Ілля, Данило, Макар, Маріанна.

