3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 3 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 лютого у світі відзначають День золотистого ретрівера. Віряни вшановують пам'ять святого праведного Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День золотистого ретрівера

Міжнародне свято, присвячене одній із найпопулярніших та найдружніших порід собак у світі. Ретрівери часто працюють поводирями, терапевтами та рятувальниками, допомагаючи людям у найскладніших ситуаціях.

Всесвітній день вільного кохання

Це свято виникло як день пропаганди чесності та відкритості у стосунках. Воно закликає людей цінувати щирість почуттів та право кожного на власне щастя.

Релігійні свята та їхня історія

День святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці

Наступного дня після Стрітення православна церква вшановує тих осіб, які безпосередньо зустріли немовля Ісуса в Єрусалимському храмі.

Симеон Богоприємець був праведною людиною, якій було обіцяно, що він не помре, поки не побачить Христа. Він чекав на цю подію багато років і, нарешті взявши маля на руки, промовив знамениті слова: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико...».

Анна Пророчиця була 84-річною вдовою, яка постійно перебувала при храмі в пості та молитві. Побачивши Ісуса, вона стала проповідувати про прихід Спасителя всім людям.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода цього дня вказує на літо:

Яскраве сонце на Симеона – літо буде спекотним і сухим;

Сильний снігопад – літо буде дощовим та прохолодним;

На деревах іній – чекайте на багатий урожай зернових;

Сильний мороз (як зараз через потужний антициклон) – зима ще довго не відступить.

Історичні події

301 рік – регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонює імператора від влади і стратив наслідного принца Сіма Занг;

1261 рік – німецькі лицарі Тевтонського ордену зазнають поразки від литовського війська в битві при Ленневардені;

1509 рік – португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемагає об'єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані;

1690 рік – в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1783 рік – іспанський король Карл ІІІ визнає незалежність США;

1815 рік – у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;

1863 рік – у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опублікували гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен;

1894 рік – у США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;

1921 рік – у Тарнові (Польща) починає роботу «Рада республіки» – тимчасовий український уряд у вигнанні;

1929 рік – завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, очільником проводу якої було обрано Євгена Коновальця;

1954 рік – мешканці Сіднея зустрічають в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;

1981 рік – Гро Гарлем Брундтланд стає першою у світі прем'єр-міністеркою, очоливши уряд Норвегії;

1986 рік – Папа Римський Іван Павло II зустрічається в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;

2005 рік – найдорожча у світі газета виходить друком в Китаї (спеціальний випуск Economic Daily в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері);

2014 рік – під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» проводять власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію.

Іменини

День ангела святкують: Симеон (Семен), Анна, Микола, Іван, Роман, Павло.