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Мирослав Гай Блогер

Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно

glavcom.ua
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ЗСУ втілюють декілька проривних концепцій, які глобально полегшать життя військових у майбутньому
фото: ЗСУ

Про позитивні зміни в українській армії

За останній час на базі Генерального Штабу ЗСУ було втілено декілька проривних концепцій, які глобально полегшать життя військових у майбутньому. Чому в майбутньому, бо їх масове застосування потребує часу.

Першу презентував президент України. Це Армія+. Застосунок, що полегшить документообіг для військових. Давайте будемо відверті. Ми і так часто скидали рапорти на відпустку чи ГЗ через сигнал, вацапи або вайбери. Армія+ не відміняє паперовий документообіг, але набагато спростить обмін простими рапортами, та додасть кучу додаткових інформаційних функцій військовим.

Ще одна новинка, це створення системи супроводу діючих поранених військовослужбовців та їх родин, а також родин зниклих безвісти та загиблих. Всі родини, якщо з їх рідними, не дай Боже, щось стається, звертаються першочергово до військових частин, а там функція комунікації лягає на тих, хто перший попався і менше задіян в бойовій роботі. Тепер будуть окремі посадові особи, що вестимуть конкретний напрямок. Це зніме навантаження з командирів частин і дасть можливість налагодити процес комунікації грамотно та організовано.

Всі ці зміни напрацювали різні команди в Генеральному штабі і я пишаюся, що знаю цих людей та мав можливість їх підтримати в різний час.

Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно.

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Армія
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія застосунок

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Мирослав Гай

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