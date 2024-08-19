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«Це буде вау»: Федоров анонсував презентацію нової послуги в «Дії»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це буде вау»: Федоров анонсував презентацію нової послуги в «Дії»
Міністр: Тестується перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку «Дія» в кілька кліків
фото з відкритих джерел

Федоров: «Українці 30+ тисяч разів подали заяви про шлюб через портал «Дія»

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск нової послуги в «Дії», а саме: одруження по відеозв’язку. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

«Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію», – зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації нагадав, що півтора року тому на порталі «Дія» з'явилася можливість подати заяву про шлюб онлайн: за цей час послугою вже скористалося понад 30 тис. пар.

Нагадаємо, незабаром у «Дії» будуть доступні ще низка функцій. Зокрема, йдеться про відображення дозволу на зброю, шлюб онлайн та електронне бронювання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії».

Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

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Теги: Дія одруження Михайло Федоров послуги міністр

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