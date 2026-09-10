«Ми обрали Україну»: історія сестер із Донецька вразила парламент Нідерландів

Сестри з Донецька розповіли європейцям про життя в окупації

Сестри чинили опір російській пропаганді в окупації та самотужки виїхали до Києва заради українського майбутнього

Сестри-близнючки Ольга та Аліна, учасниці проєкту «Молодь обирає Україну», разом із представником Офісу Омбудсмана виступили в парламенті Нідерландів, де закликали підтримати адаптацію української молоді, яка повернулася з окупації чи депортації, пише «Главком».

Міжнародний візит делегації було організовано Фондом Ріната Ахметова, який у межах пілотного проєкту «Молодь обирає Україну» допомагає підліткам адаптуватися після життя в окупації.

Для Олі та Аліни цей візит став результатом тривалої боротьби за власну ідентичність. Дівчата 10 років прожили в окупованому Донецьку, де зберігали проукраїнську позицію, попри постійний тиск і небезпеку. Через український акцент вони стикалися з дискримінацією у школі – заниженням оцінок, приниженнями та скаргами вчителів. Попри заборону мови, Аліна самостійно вивчила українську та підготувалася до іспитів. Зрештою сестри самотужки виїхали з Донецька до Києва, щоб навчатися в українському виші.

«Я завжди розуміла, що хочу здобути професію, розвиватися і досягати результатів у житті. Але в окупації не бачила для себе такого майбутнього. Вступати до російського вишу не хотіла, бо розуміла, що це не дасть мені можливості реалізувати свої плани. Я обрала Україну, бо саме тут бачу майбутнє. І дуже вдячна Фонду за підтримку, яка допомагає мені будувати це майбутнє. Лише повернувшись в Україну, я по-справжньому відчула, що таке свобода», – говорить 19-річна Ольга.

Її сестра Аліна додає, що проєкт «Молодь обирає Україну» допомагає долати наслідки ізоляції та якнайшвидше соціалізуватися: «Для мене дуже важливо, що завдяки цьому проєкту можу будувати майбутнє і отримувати підтримку. Ми знайомимося з менторами, які допомагають нам реалізовувати мрії. Я хочу стати архітекторкою і після перемоги допомогти відбудувати рідний Донецьк. Боляче бачити, як місто занепало за роки окупації. Тому хочу розвиватися саме в Україні».

Окрім парламенту Нідерландів, учасниці проєкту завітали до Посольства України в Нідерландах. Там вони поспілкувалися про потреби української молоді.

Генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова розповіла, що Нідерланди важливі для міжнародної роботи щодо України, адже в Гаазі розташовані Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. Співпраця з міжнародними установами важлива для забезпечення відповідальності росії за злочини, скоєні в Україні.

«Разом із державою ми напрацьовуємо зрозумілий маршрут, який у майбутньому може стати протоколом підтримки молоді, що повертається з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації. Нам важливо дати чіткий сигнал тим, хто сьогодні залишається на окупованих територіях і замислюється: чи повертатися в Україну, чи є тут для мене майбутнє. Ми хочемо, щоб кожна така молода людина знала: в Україні на неї чекають, тут є можливості для навчання, роботи, розвитку і життя, а держава та партнери готові допомогти пройти цей шлях», – зазначила Ксенія Сухова.

Разом із Ксенією Суховою Оля та Аліна побували на відкритому передматчевому тренуванні «Шахтаря» в Ейндговені.

Сестри-близнючки з Донецька давно мріяли побачити улюблену команду наживо, і нарешті їхня мрія здійснилася.

ФК «Шахтар» став партнером проєкту «Молодь обирає Україну» та допомагає представляти його на міжнародній арені.