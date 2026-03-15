Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу
Внаслідок російської масованої атаки 28 вересня 2025 року на Київ зазнав пошкоджень Інститут кардіології
фото: Віктор Ляшко

Кошти спрямують на ліквідацію наслідків ракетного удару по Києву восени 2025 року

Кабінет Міністрів виділив 37 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на аварійно-відновлювальні роботи будівлі клінічного корпусу Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска у Києві, пише «Главком».

Відповідне рішення уряд ухвалив 12 березня 2026 року.

Кошти спрямують Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла після масованої ракетної атаки 28 вересня 2025 року.

Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу фото 1

Фінансування надається на безповоротній основі з резервного фонду держбюджету.

Державне агентство відновлення має протягом тижня затвердити перелік витрат на відновлювальні роботи та до кінця 2026 року подати уряду звіт про використання коштів.

Як повідомлялось, уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для захисту об’єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах.

