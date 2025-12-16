Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні

Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню

Зеленський наголосив, що важливим аспектом проведення виборів є готовність українського народу до цього процесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів, пише «Главком».

«Потрібний для виборів cease fire. Cease fire буде той чи інший термін, безумовно, якщо буде – ми готові до виборів», – підкреслив Зеленський та запевнив, що готовий до виборів.

Зеленський наголосив, що важливим аспектом проведення виборів є готовність українського народу до цього процесу. Для цього потрібно співпрацювати з законодавцями для внесення змін до законів.

Також глава держави зазначив, що головним є те, щоб Україна могла провести легітимні вибори з результатами, які матимуть законну силу.

«Для цього потрібна безпекова інфраструктура. Я сказав, що 60-90 днів або скільки нам потрібно буде, або той чи інший термін, який ви готові погодити і з партнерами, і з «рускіми» тощо», – додав Зеленський.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Варто зазначити, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів.