ЦВК озвучила умову для проведення виборів в Україні

У ЦВК пояснили, що без оновленого законодавства вибори провести не вдасться

Вибори в Україні можливі лише після правок у законодавстві

ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає «Главком».

«У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент (Зеленський. - Ред.) наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови», – пояснив він.

За словами Дубовика, потрібно провести ревізію українського законодавства, яке розраховано на мирний час.

«Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій», – додав він.

Заступник голови ЦВК пояснив, що для цього потрібне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроєкт.

«Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів», – сказав він.

Дубовик також заявив про важливість забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.

Нагадаємо, що проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.