Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: «Я не тримаюся за крісло»

Президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні. Про це глава держави сказав журналістам дорогою до Берліна, передає «Главком».

«Що стосується виборів: ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від президента (Трампа, – «Главком») щодо виборів президента України. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони – не хочу зараз це коментувати», – відповів Зеленський.

Він наголосив, що «не тримається за крісло», і вважаю, що «Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій».

«Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів», – додав український лідер.

До слова, президент України Володимир Зеленський коментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану і раніше. Президент заявляв, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні. 

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». 

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Теги: вибори Володимир Зеленський Німеччина

