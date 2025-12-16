Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ

Україна планує спрямувати кошти з активів РФ на оборону та відновлення

Україна розраховує отримати до €45 млрд 2026 року коштом заморожених активів РФ. Про це 16 грудня в Гаазі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив президент України Володимир Зеленський, захід транслював канал Офісу президента в YouTube.

Зеленський визнав, що Україні зараз «точно непросто» й «точно є фінансові виклики».

«Ми розраховуємо, що ми можемо отримати €40–45 млрд на 2026 рік і так далі, розраховуючи на загальну суму €210 млрд. Але, безумовно, ми б дуже хотіли використати це на відновлення нашої держави. Навіть ніхто б не думав про ті чи інші альтернативи, бо зруйновано все на втричі більшу суму, ніж €200 млрд. Це справедливо, що рускі повинні платити за руйнування, але все одно навіть €210 млрд буде недостатньо», – зазначив президент.

Водночас він наголосив, що відбудова – «це наступні кроки».

«Ми сьогодні говоримо про термінові речі. […] Нам потрібно виробляти дрони, нам недостатньо фінансування, нам потрібно виробляти іншу зброю, нам потрібно купувати в Америці ППО, у Європі – інші засоби, включаючи також ППО. Ми розуміємо, що подарунків у нас немає», – сказав Зеленський.

На його думку, заморожені активи РФ зараз могли б «якось збалансувати» зменшення допомоги Україні з боку деяких країн.

Нагадаємо, що центральний банк Росії заявив, що намір Європейського Союзу використати заморожені російські активи є незаконним, і підкреслив, що готовий застосувати всі доступні інструменти для захисту своїх інтересів.