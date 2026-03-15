Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд

Іванна Гончар
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Під час перевірки виявили, що відеофіксація роботи груп оповіщення майже не здійснювалася

У Косові Івано-Франківської області суд визнав винним офіцера районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф 17 тис. гривень. Про це йдеться у постанові Косівського районного суду, пише «Главком».

Під час раптової службової перевірки встановили, що у лютому та березні 2026 року відеофіксація роботи груп оповіщення фактично не проводилася. На носії інформації збереглися записи лише за шість днів у лютому та два дні у березні, хоча нагрудні камери мали використовуватися постійно.

Суд встановив, що відповідальний офіцер:

  • не контролював використання бодікамер військовими,
  • не проводив інструктажів щодо їх застосування,
  • зберігав відео на незахищених серверах,
  • використовував незареєстровані носії інформації,
  • а також вивантажував записи на власний комп’ютер, а не службову техніку.

Через відсутність відеозаписів перевірка не змогла встановити, чи були випадки перевищення повноважень під час оповіщення військовозобов’язаних.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч.2 ст.172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) та призначив штраф 17 тис. грн, а також 665,6 грн судового збору.

Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.

Як повідомлялось, співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення громадян використовують бодікамери. Водночас записи з цих камер майже не з'являються у відкритому доступі через встановлені законом обмеження.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Варто зазначити, що реред початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях.

Читайте також:

Читайте також

На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА
Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК
19 лютого, 14:22
Військові зазначають, що ситуація залишається дуже динамічною
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
22 лютого, 15:51
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
25 лютого, 06:22
Інцидент стався під час роботи групи оповіщення
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
25 лютого, 09:40
Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
27 лютого, 07:51
Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив військовослужбовців
Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни
26 лютого, 18:10
Перші 800 новобранців розпочнуть підготовку вже найближчим часом
Хорватія повертає обов’язкову військову службу після 17 років перерви
7 березня, 06:39
У каталозі передбачено систему фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
9 березня, 12:06
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
12 березня, 05:54

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
