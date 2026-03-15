Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд

Під час перевірки виявили, що відеофіксація роботи груп оповіщення майже не здійснювалася

У Косові Івано-Франківської області суд визнав винним офіцера районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф 17 тис. гривень. Про це йдеться у постанові Косівського районного суду, пише «Главком».

Під час раптової службової перевірки встановили, що у лютому та березні 2026 року відеофіксація роботи груп оповіщення фактично не проводилася. На носії інформації збереглися записи лише за шість днів у лютому та два дні у березні, хоча нагрудні камери мали використовуватися постійно.

Суд встановив, що відповідальний офіцер:

не контролював використання бодікамер військовими,

не проводив інструктажів щодо їх застосування,

зберігав відео на незахищених серверах,

використовував незареєстровані носії інформації,

а також вивантажував записи на власний комп’ютер, а не службову техніку.

Через відсутність відеозаписів перевірка не змогла встановити, чи були випадки перевищення повноважень під час оповіщення військовозобов’язаних.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч.2 ст.172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) та призначив штраф 17 тис. грн, а також 665,6 грн судового збору.

Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.

Як повідомлялось, співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення громадян використовують бодікамери. Водночас записи з цих камер майже не з'являються у відкритому доступі через встановлені законом обмеження.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Варто зазначити, що реред початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях.