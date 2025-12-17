Головна Світ Соціум
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Польща скасувала пільги на проживання для українських біженців
фото з відкритих джерел

З листопада українці, які живуть у Польщі понад рік, втратили право на безкоштовне проживання в державному житлі

Кількість українців у субсидованому польською державою житлі зменшилася майже вдвічі після припинення фінансування центрів розміщення. Про це повідомляє польська газета.

Торік в Польщі налічувався 1071 центр колективного розміщення. Там проживало близько 22,4 тис. українських біженців.  Проте з листопада поточного року чисельність українців скоротилася майже вдвоє.

У Малопольському воєводстві в грудні 2024 року число українських біженців скоротилась з 7092 до 4146 осіб.

У Сілезькому воєводстві чисельність біженців з України скоротилась з 3135 до 1672 осіб.

З державної скарбниці за півтора роки було витрачено на субсидування житла для українських біженців понад мільярд злотих, що становить близько 30 млн доларів, свідчать дані польського уряду.

На додачу до цього, з 1 листопада в Польщі змінилися правила розселення біженців з України.

Тепер польська держава припинила співфінансування проживання в центрах колективного розселення українців, які проживають у Польщі протягом року або довше. Для українських біженців скасували так зване «гуманітарне звільнення» - податкові та митні пільги, а також адміністративні спрощення для надання гуманітарної допомоги.

Ті ж українці, які одержують польські виплати, згідно з новими правилами мають сплачувати 15 злотих на день за проживання.

Нагадаємо, що Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Нині в Польщі перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.

