Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців

З листопада українці, які живуть у Польщі понад рік, втратили право на безкоштовне проживання в державному житлі

Кількість українців у субсидованому польською державою житлі зменшилася майже вдвічі після припинення фінансування центрів розміщення. Про це повідомляє польська газета.

Торік в Польщі налічувався 1071 центр колективного розміщення. Там проживало близько 22,4 тис. українських біженців. Проте з листопада поточного року чисельність українців скоротилася майже вдвоє.

У Малопольському воєводстві в грудні 2024 року число українських біженців скоротилась з 7092 до 4146 осіб.

У Сілезькому воєводстві чисельність біженців з України скоротилась з 3135 до 1672 осіб.

З державної скарбниці за півтора роки було витрачено на субсидування житла для українських біженців понад мільярд злотих, що становить близько 30 млн доларів, свідчать дані польського уряду.

На додачу до цього, з 1 листопада в Польщі змінилися правила розселення біженців з України.

Тепер польська держава припинила співфінансування проживання в центрах колективного розселення українців, які проживають у Польщі протягом року або довше. Для українських біженців скасували так зване «гуманітарне звільнення» - податкові та митні пільги, а також адміністративні спрощення для надання гуманітарної допомоги.

Ті ж українці, які одержують польські виплати, згідно з новими правилами мають сплачувати 15 злотих на день за проживання.

Нагадаємо, що Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Нині в Польщі перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.