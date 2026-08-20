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Мінекономіки готує нові цифрові проєкти для бізнесу: подробиці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Мінекономіки готує нові цифрові проєкти для бізнесу: подробиці
Заступник міністра з питань цифрового розвитку Олександр Циборт під час Global Tech Kharkiv 2026
фото: скріншот трансляції

Мінекономіки готує запуск AI Data Center, електронних інвойсів і цифрового факторингу – частину проєктів планують реалізувати вже у 2026–2027 роках

Український бізнес може отримати одразу кілька нових цифрових інструментів, які мають спростити роботу з документами, фінансуванням і сучасними технологіями. Серед них – національний дата-центр для штучного інтелекту, електронний інвойс та цифровізація факторингових операцій.

Про плани Міністерства економіки та довкілля розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку Олександр Циборт під час Global Tech Kharkiv 2026, передає «Главком».

В Україні хочуть створити AI Data Center

Одним із ключових напрямів стане розвиток інфраструктури для роботи зі штучним інтелектом. Мінекономіки планує створення національного AI Data Center, для якого також має бути розбудована необхідна енергетична інфраструктура.

У міністерстві розраховують, що реалізація проєкту допоможе залучити міжнародних технологічних партнерів. Йдеться, зокрема, про можливу співпрацю з великими світовими компаніями.

Ще один напрям – Центр компетенцій «Індустрія 4.0». Він має допомагати підприємствам впроваджувати автоматизацію, штучний інтелект та сучасні виробничі лінії. Пілотний центр планують запустити у 2026–2027 роках за фінансової підтримки Німеччини. Надалі його модель можуть поширити на інші регіони.

Паперові акти хочуть замінити електронним інвойсом

Окремо міністерство працює над системою eInvoice. Її мета – перейти від використання паперових документів до єдиного електронного інвойсу, який відповідатиме європейським підходам.

Очікується, що документ матиме юридичну силу та зберігатиметься у цифровому реєстрі. У 2026 році планують сформувати необхідну нормативну базу, а у 2027-му – інтегрувати систему з надавачами послуг електронного документообігу.

Факторинг хочуть зробити доступнішим

Ще одна ініціатива стосується фінансування підприємств. Мінекономіки разом із командою Prozorro працює над цифровим інструментом для факторингу.

Ідея полягає у створенні реєстру факторингових операцій, який має спростити роботу банків із цим видом фінансування. Запуск реєстру та підготовку нормативної бази планують у 2026 році, а інтеграцію системи у фінансовий ринок – у 2027-му.

Крім того, серед цифрових пріоритетів Мінекономіки залишаються дерегуляція, розвиток сервісів «еДозвіл», «єЧерга», «Пульс» та масштабування програми «Власна справа 2.0».

Нагадаємо, українські Сили оборони вже використовують понад 70 зразків систем із технологіями штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей. Частина таких розробок здатна продовжувати переслідування цілі навіть за умов втрати GPS-сигналу та роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Теги: Мінекономіки бізнес технології штучний інтелект

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