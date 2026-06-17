Як бронюватимуть аграріїв? Що відповіло Мінекономіки (документ)

Центральні органи влади та місцеві адміністрації були зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств до 10 червня

Міністерство економіки України відмовилося коментувати підготовку нових критеріїв критичності та бронювання працівників агропідприємств, пославшись на відсутність повноважень для надання роз’яснень.

«Мінекономіки не наділено повноваженнями щодо тлумачення норм законодавчих та інших нормативно-правових актів, надання роз’яснень щодо їх застосування», – йдеться у офіційній відповіді відомства на запит видання «Главком».

У запиті «Главкома» йшлося про занепокоєння малих та середніх аграріїв. Дрібні фермери стурбовані тим, що просте підвищення чинних порогів для бронювання (збільшення мінімальних земельних площ банку, виручки чи обсягу реалізації) грає на руку великим холдингам, проте не відображає реальної критичності бізнесу для економіки.

Зокрема, видання цікавили такі питання:

Яким чином у нових критеріях зберігається баланс між підтримкою експортерів та захистом середнього і малого агробізнесу, який наповнює місцеві бюджети? Які критерії покладені в основу визначення критичності агропідприємств у новій редакції нормативних актів? Чи заплановані зміни, які виправлять дисбаланси на рівні окремих обласних військових адміністрацій? Практика попередніх років свідчила, що регіональні критерії фактично створювали переваги для господарств із незначним земельним банком, але непропорційно великою кількістю працівників. Чи враховують оновлені критерії критичності місце фактичної сплати ПДФО з заробітних плат працівників – саме до бюджетів територіальних громад за місцем здійснення діяльності, а не за місцем реєстрації головних офісів агрохолдингів? Чи розглядається можливість автоматичного надання статусу критичності (або спрощеного порядку бронювання) для підприємств, які включені до «Клубу білого бізнесу» та мають добру податкову історію?

Також у відповіді за запит «Главкома» в Мінекономіки порадили слідкувати за актуальною інформацією щодо критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення критичності підприємств, на офіційному веб-сайті міністерства. Востаннє розділ «Воєнний стан: громадянам та бізнесу: Воєнна економіка, бронювання працівників», на який посилаються в міністерстві, оновлювався в лютому цього року.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну №692, до 10 червня 2026 року центральні органи влади та місцеві адміністрації були зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. До 1 липня має бути проведена перевірка, чи відповідають чинні критичні підприємства оновленим вимогам. Наразі обласні військові адміністрації очікують затвердження на рівні Мінекономіки своїх пропозицій щодо зміни критеріїв критичності.