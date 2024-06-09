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Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
У «Резерв+» свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов'язаних
фото з відкритих джерел

Інформація з електронного реєстру «Оберіг» буде прирівняна до паперового військово-облікового документа

У мобільному застосунку «Резерв+» 18 червня з'явиться QR-код. Він дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«QR-код остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру «Оберіг» до паперового військово-облікового документа», – зазначив посадовець. 

За його словами, станом на зараз у «Резерв+» свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч із них – жінки.

Нагадаємо, що поки що застосунок «Резерв+», як витяг із ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Однак це не відміняє того, що під час воєнного стану кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. 

До слова, непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.

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Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний

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