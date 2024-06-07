Суд зможе оштрафувати військовозобов’язаних, які вказали недійсні адреси у «Резерв+»

Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації наразі становлять до 25,5 тис. грн для громадян, а для бізнесу – до 59,5 тис. грн

У разі несплати штрафу є ризик блокування рахунків або ж конфіскації майна

Непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку. Про це пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до постанови Кабміну, ТЦК для оповіщення громадян може надсилати повістки поштою за адресою, вказаною під час оновлення даних.

Поштове повідомлення, у якому поставлено відмітку про відсутність людини за вказаною адресою, може вважатися підтверджувальним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації наразі становлять до 25,5 тис. грн для громадян, а для бізнесу – до 59,5 тис. грн.

У разі несплати штрафу військовозобов’язаний ризикує тим, що його рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження.

Однак є важливий момент – що саме вважати «оновленням даних», зауважує Судово-юридична газета. Адже постанова Кабміну про регулювання «Резерв+» не опублікована. Хоча, за словами Міноборони, її ухвалили 10 травня, проте жодних повідомлень про номер, назву чи дату ухвалення нормативного акта від Кабміну не надходило.

Нагадаємо, народний депутат Ігор Фріс б'є на сполох щодо урядової постанови № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних. Він попереджає Кабінет міністрів про те, що постанова може призвести до колапсу з мобілізацією. Про це детально йдеться у матеріалі «Главкома».

Через чималу кількість правових нестиковок із мобілізаційним законом та зростаюче суспільне обурення, нардеп звернувся з відповідним зверненням до прем’єра, якому просить негайно втрутитися у ситуацію. Обранець наголошує, що постанова може призвести до колапсу з мобілізацією.

До слова, велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні.