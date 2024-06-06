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Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
Заступниця міністра зауважила, що «Резерв+» – найзручніший спосіб оновлення даних
фото з відкритих джерел

Черногоренко розповіла, чи має «Резерв+» правовий статус, за які кошти було створено застосунок і чому його дані не завжди коректні

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».

Застосунок не має правового статусу

Черногоренко пояснила, що електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку «Резерв+». Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом Міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані

Заступниця міністра розповіла, що «Резерв+» підтягує дані з реєстру «Оберіг», в якому є помилки внаслідок людського фактору. «Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації», – зазначила вона.

Черногоренко додала, що завдяки застосунку було виявлено проблему – в «безпідставному» розшуку було 710 тис. громадян, після чого міністерство усунуло ці неточності.

Скріни з витоком даних військовозобов’язаних вже в мережі

За словами заступниці міністра, інформація про нібито «злив» даних є фейковою і їхній витік є неможливим. Вона наголосила, що Міноборони здійснило перевірку і з’ясувало, що громадяни, дані яких нібито ширяться мережею, ніколи не авторизувались у «Резерв+».

Застосунок створено за бюджетні кошти

«Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації», – розповіла заступниця міністра.

Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в «Резерв+»

Черногоренко зазначила, що після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру «Оберіг». «А 18 червня у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку», – зауважила вона.

Як повідомлялося, через мобільний застосунок «Резерв+» оновили свої дані 1 371 000 українців. Серед них – 190 тис. жінок. 

Нагадаємо, що під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, а для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

До слова, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

Читайте також: Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони
Теги: Міноборони фінансування мобілізація міф застосунок

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