«М’ясні» штурми і катування: чому російські солдати масово покидають свої частини – дані ГУР

Зафіксовано більше 30 інцидентів, коли російські солдати втікають із технікою та зброєю

З листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. солдатів та офіцерів Центрального військового округу Росії, одного з п’яти округів окупаційної армії, самовільно залишили свої частини. Про це інформує Головне управління розвідки МО України, пише «Главком».

Дезертирства набувають різних форм: деякі військові покидають свої позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із місць постійної дислокації, а деякі не повертаються з лікування чи відпусток. Відзначено й випадки дезертирства разом з озброєнням та бойовою технікою. Лише в 2024-2025 роках зафіксовано понад 30 таких інцидентів.

Основними причинами втеч є погані умови служби, зокрема поширена «дідівщина», катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані «м’ясні» штурми. Також у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі часто зазначається категорія «не виконання наказу».

«За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції», – йдеться у повідомленні.

До слова, у тимчасово окупованій Херсонській області 12 російських солдатів самовільно залишили передові позиції, вони втекли у невідомому напрямку. Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.